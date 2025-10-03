Bolaños expresa su admiración hacia las manifestaciones para presionar a Israel porque son "un ejemplo al mundo"

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, preside el acto de clausura del DATAfórum Justicia 2025, en el Auditorio de León. - Fernando Otero - Europa Press

Bolaños expresa su admiración hacia quienes se manifiestan para presionar a Israel porque son "un ejemplo al mundo"

LEÓN, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha reiterado este viernes el apoyo del Ejecutivo central a todos los integrantes de la Global Sumud Flotilla que están defendiendo la "causa justa" de acabar con el "genocidio" en Palestina.

Asimismo, se ha remitido a las declaraciones efectuadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que afirmaba que el Ejecutivo central ya ha trasladado al gobierno de Israel que se han de proteger los derechos de todos los integrantes de la Flotilla.

"La embajada está movilizada, el cónsul se ha desplazado para darles toda la asistencia diplomática y consular que necesiten a los compatriotas españoles que están en esa Flotilla", ha recalcado y ha asegurado que el Gobierno está preservando y protegiendo sus derechos.

Al mismo tiempo, ha hecho una referencia a las cientos de miles de personas que por todo el mundo se están manifestando de manera pacífica por la "causa justa" de acabar con el "genocidio" en Israel.

"Tienen todo mi reconocimiento, toda mi admiración", ha subrayado, al tiempo que ha explicado que esas manifestaciones pacíficas tienen como objetivo presionar al gobierno de Israel y están dando "un ejemplo al mundo". "Quiero también desde aquí trasladarles toda mi solidaridad y toda mi admiración", ha concluido.

Félix Bolaños se ha pronunciado de este modo en el Auditorio Ciudad de León, con motivo de su presencia en el encuentro nacional DATAfórum Justicia 2025, donde estuvo acompañado por el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, así como por diferentes representantes políticos e institucionales de la provincia leonesa.