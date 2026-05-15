González Corral descarta pronunciarse sobre su continuidad en la Consejería: "Es algo que decidirá el presidente"

VALLADOLID 15 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en funciones, María González Corral, ha considerado este viernes que a ella no le corresponde pronunciarse al respecto de las negociaciones para formar gobierno en la Junta de Castilla y León ni sobre la decisión de quién estará al frente de su Consejería, pues recalca que "es algo que decidirá el presidente Alfonso Fernández Mañueco".

En declaraciones a los medios de comunicación, recogidas por Europa Press, la consejera del PP ha defendido que durante estos casi dos años que ha estado al frente de la Consejería considera que ella y su equipo han "atendido las demandas del sector".

En cualquier caso, se ha mostrado "convencida" de que el presidente de la Junta en funciones "seguirá atendiendo esas demandas", antes de subrayar que será él quien decida quien será consejero en el nuevo gobierno.

"Lo que sí que deseo es que los agricultores y los ganaderos tengan el mejor representante posible para seguir defendiendo sus intereses", ha añadido.