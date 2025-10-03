González Corral al Gobierno: "No podemos dejar morir inversiones en modernizaciones de regadíos"

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, María González Corral, interviene durante el encuentro informativo sobre la innovación y sostenibilidad en el uso agrario del agua, organizado por Europa Press y Uni - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha reprochado este viernes al Gobierno de la nación que Castilla y León tenga en estos momentos "numerosas hectáreas" para regadío bloqueadas en un "cuello", a su juicio, "político" que no permite seguir avanzando en los proyectos de modernización.

"No podemos dejar morir inversiones en modernizaciones de regadíos porque las declaraciones de impacto ambiental o no salen o incluso han salido algunas negativas", ha advertido la consejera que ha explicado a modo de ejemplo que hay 12.500 hectáreas que ya tienen el visto bueno de las comunidades de regantes, de la Junta y de SEIASA pero que están pendientes de una declaración de impacto ambiental.

"Se nos ha llegado a dar el caso de que convenios ya firmados entre los tres nos han caducado cuatro años después porque el Ministerio --para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico-- no nos ha aprobado la declaración de impacto ambiental", ha aseverado González Corral.

La consejera ha precisado que en estos momentos hay firmadas a través de las comunidades de regantes 50.000 hectáreas que quieren apostar por la modernización de regadíos, actuaciones en las que intervienen tres patas, las comunidades de regantes, la Junta de Castilla y León y el Estado, al que ha reprochado los bloqueos en las declaraciones medioambientales.

González Corral ha participado este viernes en el 'Encuentro informativo sobre la innovación y sostenibilidad en el uso agrario del agua', organizado por Europa Press y Unicaja, donde ha recordado que Castilla y León ha sido "pionera" al ayudar en las inversiones iniciales que realizan las comunidades de regantes con un 50 por ciento de presupesto autonómico.

Dicho esto, ha hecho un llamamiento a SEIASA para que decida y apruebe invertir en más infraestructuras tras lo que ha asegurado que la Junta de Castilla y León ya ha hecho sus deberes a través de actuaciones de concentraciones parcelarias en las 50.000 hectáreas que están pendientes de asignación de fondos. "Nosotros donde invertimos en regadíos, invertimos también en una mejor redistribución de la propiedad en esas concentraciones parcelares", ha significado al respecto.

González Corral ha hecho especial hincapié en la importancia de las inversiones en modernización de regadíos por su triple vertiente económica --aumentan un 30 por ciento el valor añadido bruto en las zonas--, social --fija población y hay seis veces más de incorporaciones de jóvenes-- y medioambiental --reduce el uso del agua entre un 20 y un 25 por ciento--.

Asimismo, ha destacado que la Junta ha cumplido ya el "objetivo muy ambicioso" de legislatura de actuar en más de 30.000 hectáreas con una inversión de más de 350 millones de euros en modernización y transformación de regadíos.

La consejera se ha confesado "firme defensora de las infraestructuras hidráulicas" y de los regadíos y ha reiterado que para poder tener asegurada la disponibilidad de agua los planes hidrológicos de cuenca tienen que permitir contemplar esos regadíos a realizar en un futuro.

Por su parte, el presidente de Ferduero, Eloy Bailez, ha compartido con González Corral que el "verdadero obstáculo" para el desarrollo de los regadíos está en el Ministerio para la Transición Ecológica, al que se ha referido como "una lata de sardinas que no se abre". "Los impactos se retrasan más de cuatro años y hay que volver a firmar los convenios", ha refrendado Bailez que ha acusado al departamento de Sara Aagesen de estar "tirando piedras en contra de su tejado" en contra de "todo lo que teóricamente preconizan".

FERDUERO APUNTA "ALTO Y CLARO" A UN "PROBLEMA POLÍTICO"

Bailez ha apuntado "alto y claro" a un problema político y hay que decirlo alto y claro y ha aclarado que la relación de los regantes con el Ministerio de Agricultura y con SEIASA es "buena". "No voy a decir la mejor relación del mundo mundial, pero es una buena relación, hablamos, nos entendemos, llegamos a acuerdos...", ha relatado el presidente de Ferduero que ha reconocido que las comunidades de regantes siempre quieren y demandan más y ha recordado que en estos momentos piden otras 80.000 hectáreas.

Por otro lado, el presidente de Ferduero ha situado a Castilla y León como un ejemplo a seguir en inversión en regadíos y ha explicado que cada euro de capital social de SEIASA puesto en Castilla y León implica tres euros de obra, cuando en el resto del país es un 50-50 --dos euros de obra por cada euro--.

"Esa mejora que tiene Castilla y León en cierta manera tiene que estimular también al Estado a proponer más obras en Castilla y León", ha concluido Bailez que ha significado que otras comunidades autónomas están copiando el modelo de ejecución de obras "pionero" de esta Comunidad, como ha compartido la consejera que ha llamado por su parte a abordar la política medioambiental "con sensatez y con equilibrio" desde el convencimiento de que "nadie cuida más del medioambiente que aquel que vive del medioambiente", en referencia expresa a los agricultores y a los ganaderos.