La gran fiesta del deporte escolar de León convoca mañana a más de 5.500 escolares en Municipalia

Cartel de Municipalia 2026, que se celebrará mañana en el Paseo de Papalaguinda de la capital leonesa. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 29 May. (EUROPA PRESS) -

Municipalia, la gran fiesta del deporte escolar de León, regresará mañana al paseo de Papalaguinda, un evento deportivo organizado por las Escuelas Deportivas Municipales (EDM) del Ayuntamiento de León al que están convocados más de 5.500 escolares.

Municipalia pone fin a un curso escolar plagado de vivencias y experiencias, al mismo tiempo que abre la puerta a las actividades de verano con los Campus Deportivos. Los niños y niñas participarán en un evento al aire libre que estará abierto de 10.00 a 14.00 horas por la mañana y de 16.00 a 20.00 horas por la tarde.

Sobre la pista del paseo de Papalaguinda tendrán cabida partidos, exhibiciones, juegos y competiciones en un macro espacio deportivo compuesto por tres campos de voleibol, tres campos de bádminton, dos de balonmano, cuatro de minibasket, dos de baloncesto, cinco campos de fútbol sala, doce mesas de ajedrez, cuatro mesas de tenis de mesa y zonas de boxeo olímpico, escalada (rapel), patinaje, predeporte, rugby, lucha leonesa, salvamento y socorrismo, gimnasia rítmica, gimnasia artística, kung-fu y deporte adaptado.

En todos los deportes, participarán equipos y deportistas de los centros escolares del municipio de León. Además, se sumarán los monitores de las Escuelas Deportivas y los monitores de todas las entidades deportivas que han prestado servicio en las EDM a lo largo del curso escolar, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Municipalia contará con una disposición de seguridad y vigilancia gracias a la presencia de dos dotaciones de Cruz Roja, personal sanitario, voluntarios de Protección Civil, Policía Local y Nacional, así como de personal de las propias Escuelas Deportivas Municipales.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Además de las zonas deportivas tradicionales en las que se ubican cada uno de los deportes de Escuelas Deportivas, Municipalia contará con zonas recreativas. Una de ellas estará dedicada a la seguridad vial en el Parque Infantil de Tráfico, instalación que se abrirá para que los niños y niñas puedan recorrer un circuito viario señalizado, con bicicletas y coches a pedales.

Asimismo, Municipalia tendrá una 'zona divertida' con hinchables de salto, habilidades y toboganes, así como una 'zona de deportes autóctonos', en la que se podrá jugar a la rana, a la llave o a la herradura. El acceso a estas tres zonas recreativas será libre y gratuito, tanto para los niños y niñas de las Escuelas Deportivas como todos los que se acerquen hasta Municipalia.