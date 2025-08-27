Los grandes incendios forestales han quemado más de 140.000 hectáreas en CyL

Un bombero observa el incendio forestal, a 24 de agosto de 2025, en La Baña, Encinedo, La Cabrera, León, Castilla y León (España) - Carlos Castro - Europa Press

VALLADOLID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los grandes incendios forestales, superiores a 500 hectáreas, han quemado una superficie superior a las 140.000 hectáreas en Castilla y León desde el 18 de julio hasta el 26 de agosto.

Del total de hectáreas afectadas, 652 pertenecen a terreno artificial (urbano, infraestructuras, etc.), 11.187 son agrícolas, mientras que 60.739 son matorral, 9.446 pastizal, 15.674 de arbolado ralo y 43.433 arboladas, según han informado fuentes de la Consejería de Medio Ambiente.

No obstante, el Ejecutivo autonómico ha señalado que estos datos se han obtenido a partir de la información satelital del sistema Copernicus de la Unión Europea, el sistema de Información Geográfico del Medio Natural de Castilla y León y el Mapa Forestal Español.

De esta forma, el cálculo será definitivo cuando se pueda recorrer a pie los incendios y comprobar sobre el terreno todo el perímetro y las zonas no quemadas dentro del mismo.