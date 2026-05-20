El Grupo Social ONCE premia la solidaridad y fidelidad de la sociedad de Castilla y León

Entrega de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Castilla y León 202. - GRUPO SOCIAL ONCE

VALLADOLID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Corte Inglés, la Consejería de la Presidencia de la JCyL, el Hospital San Juan de Dios de León, Diario de León por 'Historias de Superación' y Mª Jesús Fournier han recibido los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Castilla y León 2026, en una gala celebrada en el Teatro Calderón de Valladolid.

Estos premios Solidarios son la máxima distinción que concede el Grupo Social ONCE a nivel autonómico, cuyo objetivo es reconocer a las personas físicas o jurídicas que destaquen por su labor solidaria en su entorno de influencia.

Los Premios en su edición de 2026 han correspondido, en la categoría de Empresa, a El Corte Inglés, "por su compromiso con la reducción de las desigualdades apoyando la inclusión de colectivos con discapacidad" así como por la puesta en marcha de iniciativas enfocadas a buscar la manera "más efectiva" de integrar el compromiso con la sociedad en las líneas estratégicas del Grupo y favorecer la inclusión estableciendo diferentes planes y acciones.

En el apartado de Estamento de la Administración Pública lo ha recogido la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León "por su compromiso con las personas con discapacidad visual, para que puedan votar de forma autónoma", no solo a través del voto accesible, en braille, y reforzar además este compromiso con la accesibilidad y la participación inclusiva en la vida democrática de la región, haciendo posible que ese voto llegue a cada domicilio, lo que supone una total "tranquilidad y seguridad", han señalado fuentes del Grupo Social ONCE.

El galardón a la Institución, organización, entidad, ONG, lo ha recibido el Hospital San Juan de Dios de León porque, "en un marco en el que la soledad no deseada constituye uno de los principales determinantes sociales que impactan de forma directa en la soledad y el bienestar de las personas", el centro ha desarrollado la iniciativa 'Cartas que acompañan. La Soledad no deseada', un proyecto de humanización que integran la dimensión emocional, dentro del proceso asistencial, mediante la generación de vínculos entre pacientes hospitalizados en situación de vulnerabilidad y la ciudadanía.

Mª Jesús Fournier ha recogido el Solidarios a la Persona Física "por su coraje y valentía", su dedicación "incondicional día y noche a las personas que viven en la calle", con total "disposición y generosidad" y ser un pilar importante para ellos, y en muchos casos, su única persona de referencia.

Y el premio al Programa, artículo o proyecto de comunicación lo ha recibido Diario de León, por la serie 'Historias de Superación', por su apuesta editorial que desde hace tres años publica el último viernes de cada mes el testimonio de personas corrientes. El Grupo Social ha explicado que se trata de un trabajo de selección en función de las vivencias y experiencias personales, familiares o profesionales de los perfiles que muestran coraje y determinación para superar los obstáculos de la vida.