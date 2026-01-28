Guardia Civil auxilia a 49 personas en carreteras de Valladolid y embolsa camiones en Tordesillas y Ataquines

Intevención de la Guardia Civil para auxiliar a personas afectadas por la nieve en las carreteras de la provincia de Valladolid. - SUB GBNO EN VALLADOLID

VALLADOLID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil de Valladolid ha auxiliado y atendido a 49 personas a lo largo de la mañana de este miércoles afectados por el temporal de nieve que ha complicado la circulación en distintos puntos de la provincia, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Desde las 8:00 horas, la Central Operativa de Servicios (062) ha recibido diversos avisos relacionados con incidencias provocadas por la acumulación de nieve en la calzada, lo que ha generado dificultades de circulación e incluso cortes puntuales en algunas vías.

En total, 49 personas han sido auxiliadas, entre ellas dos que tuvieron que han tenido que ser rescatadas tras salirse de la vía sus coches debido a las condiciones meteorológicas adversas. Los agentes han realizado tareas de apoyo a la conducción, retirada de vehículos bloqueados.

Asimismo, la Guardia Civil ha llevado a cabo el embolsamiento de camiones en la autovía A 62, a la altura del kilómetro 156 en sentido Salamanca, dentro del término municipal de Tordesillas, a petición del Subsector de Tráfico de Salamanca.

Asimismo, y a solicitud del Subsector de Tráfico de Ávila, se ha realizado otro embolsamiento preventivo en la autovía A 6, en el término municipal de Ataquines, donde quedaron estacionados alrededor de 400 camiones.