La Guardia Civil denuncia por 24 infracciones a la Ley de Caza a cuatro personas en Canalejas (Valladolid)

CANALEJAS DE PEÑAFIEL (VALLADOLID), 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha denunciado por 24 infracciones a la Ley de Caza a cuatro personas (seis a cada uno) por ejercer la actividad ilegalmente en Canalejas de Peñafiel (Valladolid), donde lo hacían con el uso de un todoterreno, sin licencia o permiso del coto donde se encontraban y en un periodo no hábil.

La actuación se produjo en el marco de un servicio de prevención de la seguridad ciudadana, cuando se recibió un aviso en la central de la Guardia Civil que alertaba de la presencia de un grupo de personas que se encontraban cazando con un vehículo todoterreno y varios galgos en un coto de la localidad de Canalejas de Peñafiel.

Una patrulla recorrió diversos caminos del coto y localizó un vehículo en el paraje denominado 'El Picahal', donde un todoterreno circulaba por tierras de cultivo acompañado de cinco galgos que perseguían una liebre. En el interior del vehículo viajaban cuatro varones y se halló una pieza de caza muerta (una liebre).

Ante la ausencia de documentación acreditativa de la actividad cinegética -licencia de caza, autorización del titular del coto y demás permisos requeridos-, y tras constatar la falta de colaboración de dos de los ocupantes, los agentes informaron de la existencia de varias infracciones a la Ley 4/2021, de 1 de julio, de Caza y Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León.

Las infracciones detectadas incluyeron cazar sin licencia en vigor, hacerlo en periodos no hábiles, realizar la actividad de caza sin permiso del coto, transportar piezas de caza muertas y utilizar modos de transporte no permitidos, entre otras.

Finalmente, se procedió a denunciar a los cuatro ocupantes del vehículo por seis infracciones cada uno y se formuló un total de 24 denuncias que ha sido remitido a la Delegación Territorial de Valladolid de la Junta de Castilla y León.