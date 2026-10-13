La Guardia Civil detiene a dos personas por un robo con fuerza en una nave de Laguna de Duero (Valladolid)

La Guardia Civil detiene a dos personas por un robo con fuerza en una nave de Laguna de Duero. - GUARDIA CIVIL DE VALLADOLID

LAGUNA DE DUERO (VALLADOLID), 13 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Valladolid, en el marco de la Operación 'Ropola', ha detenido a dos varones, de 47 y 18 años y de nacionalidad extranjera, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza cometido en una nave industrial ubicada en la localidad de Laguna de Duero (Valladolid), según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Los hechos se remontan al pasado 3 de julio, cuando el representante de una empresa dedicada al sector eléctrico interpuso una denuncia tras comprobar que personas desconocidas habían accedido al recinto de la nave, después de forzar la valla perimetral. Una vez en el interior, los presuntos autores sustrajeron dos moldes metálicos destinados a la fabricación de piezas de prefabricado de hormigón, valorados en 2.210 y 2.080 euros, respectivamente.

Tras tener conocimiento de lo sucedido, la Guardia Civil se hizo cargo de las diligencias e inició una investigación con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar la identidad de los responsables. Las pesquisas han resultado especialmente laboriosas, ya que los investigadores partían inicialmente únicamente de imágenes en las que aparecían dos personas.

A partir de estas imágenes, y mediante un exhaustivo trabajo de investigación junto a la recopilación y análisis de diferentes indicios, los agentes han conseguido finalmente determinar la identidad de los presuntos autores.

Una vez localizados y tras realizar las correspondientes gestiones para determinar sus domicilios, los agentes han procedido a la detención de ambos varones como presuntos autores de un delito de robo con fuerza.

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Valladolid.