Detención del vehículo que circulaba a 245 km por hora. - GUARDIA CIVIL

ZAMORA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a un conductor, vecino de Pontevedra, por circular a 245 kilómetros por hora en la autovía A-52, a la altura de la localidad zamorana de Mombuey.

Al conductor se le imputa un presunto delito contra la seguridad vial, al superar en más de 80 kilómetros por hora la velocidad permitida en una vía interurbana ya que incluso aplicando el margen de error legal del cinemómetro, la velocidad corregida supera ampliamente ese límite.

Según han informado fuentes de la Benemérita ha señalado que circular una velocidad tan elevada "multiplica exponencialmente el riesgo de sufrir un accidente mortal, reduce drásticamente la capacidad de reacción del conductor y conlleva graves consecuencias penales en España".

El conductor podría ser castigado con prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.

De todos modos, el artículo prevé también la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un período superior a un año y hasta cuatro años.