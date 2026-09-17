La Guardia Civil investiga el robo en cuatro inmuebles del caso urbano de Aldamayor de San Martín (Valladolid)

Uno de los inmuebles objeto de robo por parte del autor o autores en Aldeamayor. - EUROPA PRESS

ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN (VALLADOLID), 17 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Valladolid ha iniciado una investigación con el fin de identificar y detener al autor o autores de al menos cuatro robos registrados durante la madrugada de este jueves en la localidad de Aldeamayor de San Martín.

Los hechos se han producido madrugada en el casco urbano del referido municipio vallisoletano, donde dos de los robos se habrían registrado en la calle Carnicerías, otro en Constitución y al menos un cuarto en la plaza junto a la Iglesia de San Martín de Tours.

El autor o autores de los mismos han entrado a la fuerza en cuatro viviendas apuntaladas--no se encuentran habitadas--. En uno de esos inmuebles de la calle Carnicerías, los 'cacos', al parecer, se han apoderado de un Audi A3 de color gris, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.

Por su parte, fuentes vecinales han apuntado, por su parte, que sobre las 07.00 horas han podido ver en la Plaza Mayor el referido vehículo ocupado por un varón con gafas oscuras y bufanda o algo similiar que impedía su identificación. El turismo se encontraba con las luces apagadas y al detectar su ocupante movimiento en los alrededores ha encendido los focos y se ha dado a la fuga.

Una vez denunciados los hechos, una patrulla de la Guardia Civil de Cabezón se ha desplazado a la localidad para la inspección ocular y la investigación oportuna.