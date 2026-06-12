La Guardia Civil de León recupera 7.500 euros procedentes de una estafa por el método smishing bancario. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de León ha recuperado 7.500 euros procedentes de una estafa por el método smishing bancario producida a principios de 2026, cuando la víctima recibió en su teléfono móvil un mensaje SMS aparentemente legítimo.

En dicho SMS la supuesta entidad financiera de la víctima le alertaba de un posible acceso no autorizado a su cuenta y le instaba a contactar de inmediato con un número de teléfono facilitado en el propio mensaje. Convencido de que hablaba con personal de su banco, el denunciante realizó la llamada y facilitó información sensible relacionada con sus credenciales de acceso y los procedimientos de verificación de identidad.

Gracias a este engaño los autores de la estafa lograron realizar transferencias fraudulentas por un importe total de 7.500 euros, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

La investigación fue asumida por el Equipo @ de León, en el marco de la operación Canitz. Los agentes analizaron las comunicaciones mantenidas entre la víctima y los autores, plenamente identificados, así como las operaciones financieras efectuadas.

Estas gestiones permitieron localizar al titular de la cuenta bancaria utilizada para la comisión del delito e iniciar el procedimiento para la recuperación del dinero estafado, a la espera de la resolución que adopte la Autoridad Judicial.

La Guardia Civil ha recordado la importancia de extremar las precauciones ante mensajes recibidos en dispositivos móviles que aparenten proceder de entidades bancarias, la Dirección General de Tráfico, la Agencia Tributaria, la Seguridad Social u otros organismos oficiales, ya que estos fraudes suelen estar vinculados a redes de delincuencia organizada que operan tanto den el ámbito nacional como de forma internacional. En este caso concreto los presuntos autores residían en Canarias.