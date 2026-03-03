Guardia Civil localiza en media hora a un niño de 3 años que salió de su casa de noche en Villaldemiro

Momento en el que el niño es entregado a sus padres tras ser localizado. - SUB GBNO. EN BURGOS

BURGOS 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han podido localizar y encontrar en buen estado a un niño de 3 años después de que a las 23 horas de este lunes su familia alertase de que el pequeño había desaparecido de su casa de la localidad burgalesa de Villaldemiro.

Según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno, en cuanto la Guardia Civil tuvo conocimiento de la desaparición del pequeño se puso en marcha un dispositivo de búsqueda, ya que los primeros indicios apuntaban que el niño podría haber salido de casa y se habría echado a andar.

Además, el pequeño podría haber cogido el teléfono de la madre, por lo que existía la posibilidad de poder ser georreferenciado y conocer las coordinadas exactas en dónde se encontraba.

El despliegue puesto en marcha permitió, en apenas 30 minutos, y tras recibir el aviso de una de las patrullas, se pudo localizar al niño que iba andando solo por un camino cercano a la población.

Tras verificar que se encontraba ileso y en buen estado, fue asistido en primera instancia por los agentes, que le facilitaron ropa seca de abrigo, tras lo que fue devuelto a la familia.