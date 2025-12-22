La Guardia Civil rescata en Crémenes (León) a un cazador herido al caerse tras ir a buscar un perro extraviado

CRÉMENES (LEÓN), 22 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Grupo Especial de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil han rescatado a un cazador que resultó herido al sufrir una caía cuando subió a un monte a buscar a un perro que estaba extraviado, han informado a Europa Press fuentes del Instituto armado.

Los hechos se han producido en torno a las 1.20 horas de este domingo, 21 de diciembre, cuando se rescató a un joven cazador, de 20 años, quien estuvo realizando una actividad cinegética y subió al monte a buscar a un perro que estaba extraviado, momento en el que se precipitó y sufrió un fuerte golpe en la cabeza.

Una vez que se tuvo conocimiento de este incidente a través del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León, los rescatadores de la Guardia Civil se trasladaron al lugar, donde localizaron al herido en una zona de difícil acceso ubicado en el término municipal de Crémenes.

Tras estabilizarle, limpiarle las heridas y colocarle un collarín, los efectivos del GREIM portearon en camilla hasta la localidad de Ciguera, acompañados de varios compañeros de cacería del accidentado, donde es traspasado a la ambulancia y evacuado al hospital de León.

