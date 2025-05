La Guardia Civil de Valladolid detiene a 13 personas por estafar con la venta de calzado por Internet

Esclarecidos 41 delitos de estafa y detectadas más de 280 operaciones de potenciales víctimas por un importe de 22.400 euros

VALLADOLID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid, en el marco de la operación 'Bambeda', ha procedido a la detención e investigación de 13 personas como presuntas autoras de delito estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La Guardia Civil comenzó la operación en agosto de 2024 tras una denuncia tramitada en la Guardia Civil donde autor/es habían creado previamente una página web www.gotyzapas.com, diseñada "ad hoc", con el único propósito de estafar al mayor número de personas que se interesaron en su productos ofertados (zapatillas de deporte primeras marcas).

En ella se ofrecían estos productos a un precio muy inferior a la media en el mercado con el fin de atraer al mayor número de personas e incluso proporcionaban estos productos con un descuento de 2x1, han informado a Europa Press fuentes del Instituto armado.

Gracias al auxilio judicial, se procedió al cierre de la página web y dejar así que a través de esa web fraudulenta se prosiguieran las estafas.

Hasta la fecha se han logrado esclarecer 41 delitos de estafa por un importe superior a los 3.400 euros, aunque se han detectado más de 280 operaciones de potenciales víctimas por un importe de 22.400 euros.

El grupo criminal se encontraba ubicado en diferentes localidades del territorio nacional (Sevilla, Palencia, Tarragona, Córdoba, Barcelona, Santa Cruz de Tenerife, Málaga y Jaén) y contribuía a la proliferación del delito de blanqueo de capitales.

USO DE 'MULAS'

La Guardia Civil logró desentrañar el sofisticado esquema de blanqueo de capitales operado a través de una página web fraudulenta. Para ello, la organización utilizaba una extensa red de intermediarios, comúnmente conocidos como 'mulas económicas'.

Su papel consistía en recibir dinero en sus cuentas bancarias y transferirlo posteriormente a otras cuentas bajo el control de la organización, a cambio de lo cual obtenían una comisión.

En algunos casos estos intermediarios abrían cuentas bancarias bajo la supervisión de los captadores, quienes, una vez completado el proceso, modificaban los datos de contacto para asumir el control total de dichas cuentas.

Los investigadores lograron identificar a la organización a través de un grupo en una red social utilizada para la captación de 'mulas económicas'. A partir de esta información, se procedió a la detención e investigación de individuos vinculados con el proceso de captación.

La Guardia Civil de Valladolid ha instruido las diligencias oportunas, que han sido entregadas al Juzgado de Guardia de Valladolid.

PERFILES

Las mulas económicas presentan perfiles muy similares, suelen ser personas que no tienen antecedentes penales y que llevan una vida normal, lo que las hace menos sospechosas para los agentes investigadores, y a menudo son atraídas por la promesa de obtener ingresos fáciles o rápidos, lo que puede ser especialmente tentador en situaciones de vulnerabilidad económica.

Además, tienen un nivel "básico" de habilidades tecnológicas si bien se manejan bien en redes sociales, lo que les permite interactuar con plataformas en línea y realizar transacciones digitales. Muchas veces carecen de información sobre los riesgos asociados con las actividades en las que se involucran, lo que las hace vulnerables a ser reclutadas, ha apuntado la Guardia Civil, que ha agregado que a menudo son contactadas a través de redes sociales o plataformas de empleo en línea, donde se les ofrecen oportunidades que parecen legítimas o directamente.

La Benemérita ha recomendado comprar en sitios confiables, preferiblemente plataformas conocidas y con buena reputación; revisar las opiniones de otros usuarios antes de realizar una compra; no compartir información innecesaria y solo proporcionar los datos requeridos para la compra, así como evitar compartir información sensible como el número de identidad o datos bancarios en sitios no confiables.

De la misma forma, se aconseja utilizar métodos de pago seguros como tarjetas de crédito o plataformas de pago reconocidas, ya que ofrecen mayor protección en caso de fraude y desconfiar de ofertas demasiado buenas y, si una oferta parece demasiado buena para ser verdad, tener en cuenta que probablemente lo sea, por lo que conviene investigar antes de comprar.

Además, se recomienda mantener el software actualizado para protegerse de posibles amenazas y revisar las políticas de devolución y atención al cliente, ya que es importante saber qué hacer en caso de problemas con tu compra.