Hacienda ha devuelto ya 127,9 millones de la declaración de la renta a 214.332 contribuyentes de CyL

Archivo - Varias personas son atendidas en la Agencia Tributaria. Archivo. - CARLOS LUJÁN / EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 6 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 214.332 contribuyentes de Castilla y León ya ha recibido la devolución de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a 2025, en el primer mes de campaña, con un importe total de 137,9 millones de euros, según los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda.

En este primer mes de campaña, se han presentado un total de 394.209 declaraciones de la renta en la Comunidad y se ha abonado ya el 69,28 por ciento de las que han salido a devolver.

Por provincias, en Ávila, han recibido ya la devolución un total de 12.824 contribuyentes, con un importe total de 7,7 millones de euros; en Burgos, 30.892 declaraciones pagadas, por 21,09 millones; en León, abonadas 39.456 declaraciones por 25,9 millones y en Palencia, 13.979 contribuyentes ya han recibido su devolución, con un total de 8,8 millones.

En Salamanca se han pagado 27.886 declaraciones por importe total de 16,8 millones; en Segovia, 13.642 declaraciones por 8,2 millones; en 7.135 contribuyentes ya han recibido su devolución, por importe de 4,3 millones; en Valladolid, 57.109 declaraciones pagadas por 38,3 millones y en Zamora, 11.409 devoluciones por 6,5 millones de euros.

Por otro lado, La Agencia Tributaria ha iniciado es miércoles la confección de declaraciones de Renta por teléfono mediante el plan 'Le Llamamos', de manera que los contribuyentes que requieran una asistencia personalizada podrán ser atendidos desde ahora, y hasta el final de la campaña, sin necesidad de desplazarse a una oficina.