SORIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Economía y Hacienda de Soria celebrará este jueves la subasta pública de 20 lotes de fincas rústicas propiedad de la Administración General del Estado, situadas en ocho municipios de la provincia.

El acto tendrá lugar en el Salón Multiusos de la Delegación de Economía y Hacienda de Soria, ubicado en la calle Caballeros, 19, planta tercera, según han informado desde la Subdelegación del Gobierno en Soria.

Los terrenos se encuentran en Almazul, Estepa de San Juan, Fuentelmonge, Magaña, Oncala, El Royo, San Pedro Manrique y Tardelcuende.

Este último municipio de San Pedro Manrique concentra diez de los veinte lotes, principalmente en Palacio de San Pedro y Ventosa de San Pedro.

Los precios de salida de la primera subasta oscilan entre los 19 y los 19.973 euros, según las características, superficies y valoraciones de las fincas.

La convocatoria contempla cuatro subastas sucesivas para cada lote, con tipos de licitación progresivamente inferiores en caso de que los terrenos no resulten adjudicados en las fases anteriores.

Aunque el plazo para presentar ofertas en sobre cerrado finalizó el pasado 12 de noviembre, las personas interesadas todavía pueden concurrir presencialmente a la subasta del jueves.