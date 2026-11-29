VALLADOLID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El hombre que figuraba como desaparecido desde este sábado en Laguna de Duero (Valladolid), identificado como Miguel Ángel P. C., ha sido hallado sin vida y sin signos apreciables de criminalidad en un hotel de Valladolid, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

En concreto, la alerta difundida por la Asociación 'Sosdesaparecidos' desde este sábado alertaba de la desaparición de este varón de 44 años, 1,80 de estatura, complexión delgada, pelo canoso y ojos verdes, cuya búsqueda se había difundido a través de la cuenta @sosdesaparecido.

Finalmente, la Subdelegación del Gobierno ha confirmado que se ha encontrado el cuerpo sin vida del hombre en un hotel de la capital vallisolentana, inicialmente sin signos apreciables de criminalidad.