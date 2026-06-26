Herida una menor de 13 años que fue atropellada por un autobús urbano en Valladolid y quedó atrapada debajo

VALLADOLID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una menor de 13 años ha sido trasladada al hospital Clínico Universitario de Valladolid después de ser atropellada por un autobús municipal de Auvasa y quedó atrapada debajo del vehículo, de donde pudo ser rescatada para que la atendieran los sanitarios.

Según datos del Servicio de Emergencias Castilla y León 112, el suceso se produjo minutos antes de las 21.39 horas de este jueves cuando la menor de 13 años fue atropellada por un autobús de Auvasa al altura del número 3 de la calle Fray Luis de León, 3.

Según los alertantes, la menor se encontraba consciente, pero se encontraba atrapada debajo del vehículo. Se dio aviso a la Policía Municipal y los Bomberos de Valladolid, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias, Sacyl que, por su parte, ha enviado una UVI móvil al lugar apara atender a la menor.

La menor pudo ser extraída de debajo del vehículo y fue trasladada en UVI móvil al hospital Clínico Universitario de Valladolid.