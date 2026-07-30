Herida una motorista de unos 30 años tras colisionar contra una pared en Cigüenza (Burgos)

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BURGOS, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una motorista de unos 30 años ha resultado herida tras colisionar la motocicleta que conducía contra una pared en la travesía de Cigüenza (Burgos), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente se ha producido a las 19.46 horas, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba de la colisión y solicitaba asistencia para la conductora herida.

El 112 ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias-Sacyl para atender a la motorista.