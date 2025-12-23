Heridas cuatro personas en una colisión entre un taxi y un turismo en la calle Río Arlanzón de Salamanca

SALAMANCA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas en una colisión entre un taxi y un turismo en la calle Río Arlanzón, a la altura del colegio García Bernal, en Salamanca, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 20.37 horas de este martes, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba del accidente, en el que había cuatro personas heridas, entre ellas hay un varón de 62 años y dos personas de unos 22.

La sala de operaciones ha trasladado el aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia sanitaria al lugar. Todos los heridos se encuentran conscientes y orientados pero han requerido asistencia sanitaria.