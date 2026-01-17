Un herido en un accidente de tráfico en la avenida de Miguel Ángel Blanco de Valladolid

Archivo - Imagen de una ambulancia en Valladolid - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 45 años ha resultado herido en un accidente de tráfico que se ha producido en la avenida de Miguel Ángel Blanco con calle Pío del Río Hortega, en Valladolid capital, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar sobre las 14.25 horas de este sábado, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba del accidente y solicitaba asistencia para un varón herido.

El 112 ha trasladado el aviso a la Policía Nacional y Municipal y a Emergencias Sanitarias - Sacyl que ha enviado recursos para atender al hombre herido.