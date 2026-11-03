Un herido en un choque entre dos turismos en el barrio de Pinar de Jalón, en Valladolid capital

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia - 112 - Archivo

VALLADOLID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida esta tarde como consecuencia de un choque entre dos turismos registro en el barrio de Pinar de Jalón, en la capital vallisoletana, según informaron a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El siniestro se ha registrado poco antes de las 16.21 horas, que es cuando el 112 ha sido informado de una colisión por alcance entre dos turismos en la calle Mulhacén esquina con la calle Kilimanjaro, en Valladolid capital, donde solicitaban asistencia sanitaria para un varón de unos 40 años.

Según indicaba el alertante, una farola había quedado desplazada debido a la colisión. Ante ello, se ha cursado aviso a la policía local de Valladolid, a CNP y a Sacyl.