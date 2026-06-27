Herido el conductor de una furgoneta tras salirse de la vía y volcar en Parada de Rubiales (Salamanca)

Archivo - Ambulancia del 1-1-2. - JCYL - Archivo

VALLADOLID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 50 años ha resultado herido en la salida de vía y posterior vuelco de una furgoneta en el kilómetro 208 de la carretera N-620, a la altura de la localidad salmantina de Parada de Rubiales, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar sobre las 10.13 horas, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba del accidente y solicitaba asistencia para el conductor del vehículo, que estaba consciente y fuera del vehículo.

El 112 ha dado traslado del aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl que ha enviado una ambulancia al lugar para atender al herido.