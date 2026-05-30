Herido el conductor de un patinete tras colisionar con un turismo en la Plaza de España de Salamanca

Archivo - Ambulancia del 1-1-2. - JCYL - Archivo

SALAMANCA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 40 años ha resultado herido tras una colisión entre un turismo y un patinete ocurrida en la rotonda de la Plaza de España, en la calle Gran Vía de Salamanca, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 00.26 horas, momento en el que la sala de operaciones del 112 recibió el aviso de la colisión entre ambos vehículos.

El 112 dio aviso del suceso a la Policía Local de Salamanca, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que trasladó en ambulancia al herido al C.A.U. de Salamanca.