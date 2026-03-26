Herido un hombre con quemaduras en el incendio de un local en obras en Aranda de Duero (Burgos)

BURGOS, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido con quemaduras en el incendio declarado en un local en obras situado en la Plaza Sal de la localidad burgalesa de Aranda de Duero, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido en torno a las 20.07 horas, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada en la que se alertaba del fuego en el interior del establecimiento y se solicitaba asistencia sanitaria urgente para el herido.

El 112 ha dado aviso del incidente a los Bomberos de Aranda de Duero, a la Policía Local de la localidad, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl.

El varón afectado ha precisado atención sanitaria debido a las quemaduras sufridas como consecuencia del incendio.