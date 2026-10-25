Herido un joven tras colisionar una moto y un turismo en Salamanca

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SALAMANCA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de unos 25 años ha resultado herido tras colisionar la moto que conducía con un turismo en la calle Bierzo de Salamanca, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso tuvo lugar en torno a las 21.15 horas del sábado, a la altura del número 19 de la citada vía, donde se produjo el accidente entre ambos vehículos.

El 112 avisó a la Policía Local de Salamanca, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl para atender el incidente.

El personal sanitario atendió al motorista herido y posteriormente lo trasladó al Complejo Asistencial Universitario (CAU) de Salamanca.