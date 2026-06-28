Herido un joven en una pelea entre varias personas en Larrodrigo (Salamanca)

SALAMANCA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 23 años ha resultado herido este domingo con una brecha en la cabeza, por un presunto golpe con una botella, en una pelea entre varias personas en la calle Mayor de Larrodrigo (Salamanca), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 4.10 horas, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido un aviso.

Así, ha avisado a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico al lugar, si bien, a su llegada, el herido ya no estaba porque había sido trasladado en un vehículo particular.

Posteriormente, a las 4.41 horas, la Guardia Civil ha requerido asistencia para este herido, que se encontraba en un turismo en Galinduste, en la carretera DSA-135, a la altura de la presa de Santa Teresa.

La ambulancia de Emergencias Sanitarias ha atendido al herido y le ha trasladado más tarde al centro de salud de Alba de Tormes.