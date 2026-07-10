Un herido tras la salida de vía de un turismo y caída por un terraplén en Ponferrada (León)

Archivo - El 112 de CyL atiende 160 llamadas por caída de objetos, desbordamientos de cauces y filtraciones de agua - 112 CASTILLA Y LEÓN - Archivo

PONFERRADA (LEÓN), 10 (EUROPA PRESS)

Un varón ha tenido que ser trasladado en UVI móvil al Hospital del Bierzo tras resultar herido en la salida de vía de un turismo en Ponferrada (León), según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 05.22 horas de este viernes, 10 de julio, en la Avenida del Bierzo de Ponferrada donde, según los alertantes, un turismo todoterreno había sufrido una salida de vía y había caído por un terraplén. Además solicitaron asistencia sanitaria para un varón, adulto, que estaba atrapado en el interior.

La sala de operaciones del 1-1-2 dio aviso del incidente a Policía Local y a Cuerpo Nacional de Policía, a los bomberos Ponferrada, y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una UVI móvil. El personal sanitario atendió a un varón y, posteriormente, le trasladó en UVI móvil al Hospital del Bierzo.