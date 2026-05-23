Herido tras sufrir una agresión con un cuchillo en el Real Sitio de San Ildefonso (Segovia)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

SEGOVIA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 60 años ha resultado herido tras haber sufrido una agresión con un cuchillo en la calle Puertas Nuevas del Real sitio de San Ildefonso (Segovia), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 23.03 horas del viernes, cuando la sala de operaciones del 112 recibió una llamada que alertaba de la agresión y solicitaba asistencia para una persona que estaba herida en el cuello con un ponchazo de arma blanca, un cuchillo.

El centro de emergencias 112 dio aviso del incidente a Guardia Civil (COS), y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una UVI móvil y el equipo médico del centro de salud.

En el lugra, el personal sanitario atendió al varón que fue posteriormente trasladado al Complejo Asistencial de Segovia.