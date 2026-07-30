Herido un trabajador tras ser golpeado por un bulldozer en la N-403 en Tornadizos de Ávila

Archivo - La sala del 112 Castilla y León.
Archivo - La sala del 112 Castilla y León. - 112 CASTILLA Y LEÓN - Archivo
Europa Press Castilla y León
Publicado: jueves, 30 julio 2026 16:53
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ÁVILA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de unos 50 años ha tenido que ser trasladado en UVI móvil al Complejo Asistencial de Ávila tras ser golpeado por un bulldozer en la N-403 en Tornadizos de Ávila, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 11.34 horas cuando se informó al 112 de un accidente en el kilómetro 122 de la N-403, en Tornadizos de Ávila, donde, un bulldozer ha golpeado a un trabajador de la carretera.

El 112 ha avisado a la Guardia Civil (COS) de Ávila, a Tráfico de Ávila y a Sacyl y el herido ha sido trasladado en UVI móvil al Complejo Asistencial de Ávila.

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