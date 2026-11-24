Herido Un Varón De Unos 50 Años Tras Volcar En La N-601 En Olmedo (Valladolid) - BOMBEROS DE LA DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 50 años ha resultado herido este martes, 24 de noviembre, tras salirse su turismo de la vía y volcar en el kilómetro 153 de la N-601 en Olmedo (Valladolid), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El accidente ha tenido lugar minutos antes de las 9.21 horas, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido una llamada en la que se informaba del suceso y se solicitaba asistencia para el ocupante del vehículo, quien estaba consciente y no podía salir del coche.

El 1-1-2 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de la Diputación de Valladolid y Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una UVI móvil y personal del Centro de Salud de Olmedo.

Finalmente, el herido ha sido excarcelado por los bomberos y después trasladado en la UVI móvil al Hospital de Medina del Campo.