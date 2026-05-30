Herido tras volcar un turismo en la calle Olivillas de Mijares (Ávila)

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ÁVILA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 65 años ha resultado herido tras el vuelco de un turismo ocurrido en la calle Olivillas de la localidad abulense de Mijares, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido en torno a las 10.46 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba del accidente a la altura del número 27 de la citada vía.

Los alertantes han solicitado asistencia sanitaria para el conductor del vehículo, un hombre de unos 65 años, que se encontraba inconsciente tras el vuelco.

El Centro de Emergencias 112 ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico de Ávila y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.