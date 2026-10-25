Heridos un hombre y una menor tras colisionar una moto con un jabalí en Ponferrada (León)

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LEÓN, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 45 años y una menor de unos diez han resultado heridos tras colisionar una motocicleta con un jabalí en el kilómetro 382 de la carretera N-6, a su paso por Ponferrada (León), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso tuvo lugar en torno a las 23.18 horas del sábado, cuando el 112 recibió el aviso del accidente, en el que se alertó de que al menos una persona había resultado herida.

La sala de operaciones trasladó el aviso a la Policía Local de Ponferrada, al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil de Tráfico de León, así como a Emergencias Sanitarias-Sacyl.

En el lugar, el personal sanitario atendió a los dos heridos, un varón de unos 45 años y una menor de aproximadamente diez años, que fueron posteriormente trasladados en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital de El Bierzo.