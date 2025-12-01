La historia de Manuela Vos, medallista paralímpica de ciclismo, llega este miércoles al Auditorio de León

Archivo - Imagen de la representación de 'Manuela, el vuelo infinito', que se pondrá en escena este miércoles en el Auditorio Ciudad de León. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN - Archivo

LEÓN 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio Ciudad de León acogerá este miércoles día 3 a las 20.30 horas la obra 'Manuela, el vuelo infinito', que mezcla lo poético con lo documental para contar la historia de la medallista paralímpica de ciclismo Manuela Vos.

Así, la representación explica cómo fue el accidente de la deportista mientas escalaba en las Agujas de Tajahierro, en los Picos de Europa y las consecuencias que tuvo posteriormente, que la obligaron a permanecer en silla de ruedas.

Manuela se enfrentó a este hecho con valentía, convirtiéndose tres años después en campeona del mundo de Handbike del deporte Paralímpico español, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

En la representación, que se inscribe en la programación de Artes Escénicas de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, la propia Manuela se sube al escenario con su silla de ruedas para hacer reflexionar al espectador sobre la mirada de la sociedad al colectivo de las personas con discapacidad.

La obra está producida por [in]constantes Teatro y cuenta con la dramaturgia de Emilio Valle y la interpretación de Manuela Vos, Jorge Muñoz, Elena de Lucas, Luna Mayo y Montse Muñoz. La función, que cuenta también con el apoyo de Red de Teatros de Castilla y León, tiene una duración de 75 minutos y las entradas están incluidas en el abono de adultos, aunque también pueden adquirirse de forma individual por 10 euros.