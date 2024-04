De la Hoz sobre la Memoria: "Si se vuelve a presentar la misma iniciativa, volveremos a expresarnos en idéntico sentido"

VALLADOLID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, ha defendido este martes el voto de los 'populares' a favor de una PNL del PSOE sobre la memoria histórica y de condena expresa el golpe de estado y de la dictadura franquista y ha afirmado al respecto que volverían a votar en el mismo sentido.

"Si mañana se vuelve a presentar la misma iniciativa, volveremos a expresarnos en idéntico sentido", ha aseverado en concreto De la Hoz que ha recordado que su partido ha votado "siempre lo mismo" y se ha pronunciado "de idéntica forma" cada vez que el PSOE ha llevado este tema a las Cortes, "que son bastantes", ha ironizado en una crítica a la estrategia parlamentaria de los socialistas cuando no tienen otra cosa que decir "y les gusta airear el pasado".

"A algunos parece que les gusta perseguir fantasmas", ha añadido en su reflexión para insistir en que "nada ha cambiado ni nada va a cambiar" en los posicionamientos del Grupo Parlamentario Popular para tener que votar algo diferente.

En este sentido, ha recordado que la posición del Partido Popular respecto de cualquier iniciativa parlamentaria la fija el PP sobre la base de sus principios ideológicos, programáticos y políticos y no "las urgencias del señor Tudanca ni los posicionamientos ideológicos" de sus socios de gobierno en la Junta de Castilla y León para concluir: "A Vox ¿no le gusta? me parece muy bien. Al Partido Socialista ¿tampoco no le gusta? me parece muy bien".

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Carlos Menéndez, ha recordado que PP y Vox son dos "partidos diferentes" que se diferencian "en determinados aspectos," y ha apelado al "consenso y al acuerdo" en la presentación de la proposición de ley de Concordia.

Menéndez ha destacado la "relación fluida, cordial y leal" que mantienen PP y Vox en las Cortes y ha visto "con normalidad" que votasen diferente en la PNL del PSOE para reconocer que no ha sido la primera vez.

"Lo vemos con normalidad, insisto, porque somos dos formaciones políticas diferentes, somos dos partidos diferentes y prima más en esa relación de día a día el pacto de Gobierno que tenemos en el que trabajamos día a día buscando el beneficio y lo mejor de los ciudadanos de Castilla y León", ha concluido.