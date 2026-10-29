El ICAVA celebra hoy la toma de posesión de seis miembros de su Junta de Gobierno y la jura de 29 nuevos abogados

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VALLADOLID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Valladolid (ICAVA) celebrará hoy, jueves 29 de octubre, la toma de posesión de seis miembros de su Junta de Gobierno, elegidos en el reciente proceso electoral, y la jura o promesa de 29 nuevos letrados que se incorporan a la institución como colegiados ejercientes.

El acto tendrá lugar a las 19.00 horas en el salón de actos Camilo de la Red, en la sede del colegio. La celebración comenzará con la toma de posesión de los seis integrantes de la Junta de Gobierno elegidos tras la convocatoria electoral del pasado 31 de agosto.

Así, Eva Carrasco asumirá el cargo de secretaria; Cristina Gallego, el de diputada primera; Jesús Guinea, el de diputado cuarto; Manuel Merino, el de diputado quinto; Rocío Fernández, el de diputada sexta, y Carlos González, el de tesorero.

A continuación, tendrá lugar la jura o promesa de los 29 nuevos profesionales de la Abogacía incorporados a lo largo del presente año. En esta ocasión, ejercerá como padrino de la promoción el abogado Mariano Ramón Reglero de la Fuente.

Los letrados que jurarán o prometerán como colegiados ejercientes son Pablo Ayuso Llorente, Marina Lostau de la Fuente, Víctor González Coria, Mari Carmen Román Fernández, Álvaro Salgado Carranza, Lucía Sánchez García, Luis Obispo Arranz, Jesús Riesco González, Desirée Merino Checa, María Concepción Castro Bocos, Sergio Alonso Rodríguez, Ismael Velázquez Ramírez, Unai Loiarte Miguel, David Paramio Correges, Pablo Ballesteros Díez, Lorena Montes García, Carla María Maniega Arias, Sara de la Fuente del Pozo, Alba Martín Núñez, Lucía Aristín Pérez, Víctor Gutiérrez Garzón, Sandra Gil Estébanez, Alfredo Pérez Rodríguez, Carmen Fernández Blanco, Pablo Redondo Gutiérrez, Patricia Molina Román, María Vidal Albarrán, José Antonio Noriega Pouso y Cristina Reglero Fernández.