IE University estudia acuerdos con empresas para crear más plazas de residencia y actividades sociales en Segovia

El recto de IE Universidad Segovia, Salvador Carmona - EUROPA PRESS

SEGOVIA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El rector de IE University en Segovia, Salvador Carmona, ha avanzado que la universidad privada estudia nuevas fórmulas para ampliar la oferta de residencias de estudiantes y el refuerzo de las actividades culturales y sociales abiertas a la ciudad.

Así se desprende del balance que ha realizado este miércoles Carmona del curso académico 2025/2026, donde ha avanzado las principales líneas de trabajo de cara al próximo curso y ha explicado que la universidad, que cuenta actualmente con 1.800 estudiantes procedentes de 160 países, mantiene contactos con empresas especializadas en residencias universitarias con el objetivo de hacerse cargo de nuevos edificios, ya sea de gestión propia o externalizada.

Según ha detallado, de los 1.800 alumnos matriculados, 600 residen actualmente en residencias universitarias y 1.200 lo hacen en pisos particulares, lo que supone entre 400 y 500 viviendas en alquiler en la ciudad.

El rector ha señalado que estas negociaciones se encuentran en una fase inicial y ha reconocido que será "complicado" cerrar nuevos acuerdos para el próximo curso, y aunque ha confirmado que existen conversaciones abiertas, ha declinado dar más detalles, dado que las negociaciones están en marcha y no se puede dar nada por seguro hasta que los proyectos se cierren en algo concreto.

En este sentido, ha manifestado su alineamiento con la petición realizada recientemente por representantes de la Universidad de Valladolid en Segovia, que han reclamado a las administraciones medidas para mitigar el impacto de la población universitaria sobre la vivienda en la ciudad. Carmona ha adelantado que mantendrá una reunión la próxima semana para abordar este asunto.

Preguntado por la incidencia de los estudiantes internacionales en los precios del alquiler, el rector ha atribuido la evolución de los precios a la "dinámica de oferta y demanda del mercado", y ha rechazado que los estudiantes "quieran pagar más" que el precio de mercado.

En cuanto a la apertura de la universidad a la ciudad, Carmona ha repasado varias iniciativas desarrolladas durante el curso que finaliza, entre las que ha citado la colaboración con la Diputación en el evento 'SegoviUp' sobre emprendimiento, que ha reunido a cerca de 500 emprendedores, así como las actividades vinculadas al Día Mundial del Agua, desarrolladas por profesores del grado en Ciencias Ambientales junto a técnicos de la ciudad, en torno a la hidrografía segoviana.

El rector también se ha referido a las críticas de algunos grupos políticos sobre el uso que la universidad hace de la Casa de la Moneda, una cuestión sobre la que ha asegurado que la infraestructura "no tiene un uso exclusivo para los estudiantes" y ha explicado que existen "reservas de espacio destinadas específicamente a los segovianos", por lo que ha descartado que la institución esté "monopolizando" su uso.

Sobre la evolución económica de la institución, Carmona ha recordado que este curso se han destinado 50 millones de euros a ayudas financieras, de las que se beneficia el 35 por ciento del alumnado, y ha señalado que la universidad mantiene un acuerdo de 1,2 millones de euros con la Diputación Provincial de Segovia para 54 becas a alumnos locales.

Asimismo, ha cifrado en 14 millones de euros la inversión total realizada en la remodelación y el mantenimiento del Palacio de Mansilla, que se ha estrenado en este curso que finaliza como sede del campus creativo de Arquitectura, Diseño y Moda, que según ha indicado registra "niveles de satisfacción altísimos" entre el alumnado.