El IES La Merced de Valladolid coordina un proyecto para enseñar a construir cocinas solares en Burundi

El IES La Merced de Valladolid coordina un proyecto para enseñar a construir en Burundi cocinas solares. - IES LA MERCED DE VALLADOLID

VALLADOLID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El IES La Merced de Valladolid se ha hecho cargo de coordinar un curso de Formación Profesional en Burundi cuyo objetivo es mostrar la forma de construir cocinas solares, una alternativa sostenible al uso de leña o carbón vegetal para cocinar.

Los resultados de este proyecto Erasmus 'VET To Stop Deforestation' implementado en Burundi será presentado el próximo día 3 de septiembre, a partir de las 11.30 horas, en las instalaciones del referido centro educativo vallisoletano, donde los asistentes podrán conocer de primera mano los objetivos, actividades y resultados alcanzados. Además, se exhibirán prototipos de cocinas solares desarrolladas durante el proyecto y se realizará una demostración práctica sobre aprovechamiento de la energía solar para cocinar.

'Vet To Stop Deforestation-V2SDF' (FP Para Frenar la Deforestación) es una iniciativa internacional financiada por el programa Erasmus+ dentro de la acción Capacity Building in the Field of Vocational Education and Training (VET) cuya coordinación ha sido asumida por el IES La Merced (Valladolid), aunque oficialmente la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León es la entidad coordinadora.

El proyecto V2SDF, aprobado en diciembre de 2023, tiene como objeto diseñar un curso de Formación Profesional para la Manufactura de Cocinas Solares en Burundi con la finalidad de acercar la Formación Profesional de este país a la necesidad urgente de ofrecer a la población una alternativa sostenible al uso de leña o carbón vegetal para cocinar, tal y como informan fuentes del IES La Merced a través de un comunicado recogido por Europa Press.

En el marco del proyecto se ha diseñado el currículo de un curso de cocinas solares realizadas con metal y otro de hornos solares realizados con madera, se ha formado a un grupo de profesores para que puedan impartir los cursos y formar a otros docentes, se han desarrollado los materiales didácticos para la impartición del curso en colaboración con el profesorado y las autoridades didácticas del país, se han diseñado e implementado dos prototipos de taller para la impartición del curso, uno para trabajos con madera y otro para trabajos con metal, y, finalmente, se ha organizado un exitoso curso piloto en el que se han testeado todos los anteriores resultados.