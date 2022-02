Igea remite a los grupos un acuerdo que busca sumar una "nueva mayoría" ante un "ilusorio" gobierno en solitario del PP

VALLADOLID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El procurador electo de Ciudadanos (Cs) por la provincia de Valladolid, Francisco Igea, ha presentado este viernes, coincidiendo con la celebración del 39º aniversario del Estatuto de Autonomía, una propuesta de diálogo y desbloqueo para la formación de un gobierno de amplia base que se sostiene sobre diez ejes fundamentales con el ánimo de lograr una "nueva mayoría" frente a la "ilusoria" pretensión de un gobierno en solitario del PP.

El documento, según ha señalado el propio Igea, se ha remitido en la mañana de este viernes a todos los grupos, Vox incluido, aunque ha reconocido su "pocas esperanzas de que acepte sentarse en torno a estos puntos" pero, "si lo acepta y renuncia a sus exigencias iniciales", Igea ha afirmado que Cs "no tiene líneas rojas con los partidos, sino con las políticas".

El procurador electo ha comenzado su intervención dedicando un "afectuoso recuerdo" a los ciudadanos ucranianos que "tienen a sus familias en riesgo por la agresión intolerable de un tirano nacionalista como Putin, que no respeta las vidas ni los derechos elementales de la ciudadanía".

En este sentido, Igea espera que Castilla y León "muestre, una vez más, su solidaridad con los refugiados de la crisis y que sea, de nuevo, la más generosa en acoger y proteger a quienes huyen hoy de guerra provocada por un tirano nacionalista". De igual modo, ha dedicado otro "especial recuerdo" a las familias que esperan recuperar a las víctimas de "otra barbarie" como fue la Guerra Civil en el cementerio de Villadangos del Páramo (León), donde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha comenzado hoy las excavaciones en fosas comunes.

En este contexto, Igea ha recordado que a la situación de "inestabilidad" del Parlamento autonómico se une ahora un "horizonte más difícil tras el inicio de la guerra en Ucrania", ya que va a repercutir también en la economía de la Comunidad y a "enlentecer la recuperación".

Por todo ello, ha animado al PP a abandonar la "pretensión ilusoria" de gobernar en solitario, ya que, con 31 procuradores electos, está "muy lejos de la mayoría absoluta" necesaria para investir como presidente a Alfonso Fernández Mañueco. "El PP tiene que dejar de engañarse y formar acuerdo con una mayoría estable,", ha aseverado, a lo que ha añadido que "hoy más que nunca es necesario un gobierno sustentado por una mayoría estable" para "salir de la trampa de una convocatoria completamente irresponsable que se convocó con mentiras y que hoy se sigue negociando con mentiras".

Así, frente al "trampantojo" que, a su juicio, son las negociaciones del PP y su "inviable camino en solitario", Igea ha remitido un documento que se sustenta sobre "diez ejes para el diálogo" que busca "sumar una nueva mayoría que surja del acuerdo".

En concreto, las diez medidas aluden a propuestas para combatir la despoblación; la mejora de la sanidad para convertirla en "la mejor de España"; políticas sociales para "no dejar a nadie atrás"; potenciación industrial; apoyo al sector agroalimentario; conexión entre educación y empleo; regeneración y transparencia; el compromiso de no incrementar la presión fiscal; la modernización de la administración pública o la conexión e integración de las provincias con un plan "ambicioso" de mejora de infraestructuras.

"Es necesario un acuerdo que incluya al mayor número de parlamentarios posible para buscar a un candidato que tenga una mayoría suficiente", ha explicado Igea, quien también ha advertido de que "si esto no se hace así, el PP tendrá que decidir si pacta con quien ha dejado ya claras sus exigencias y sus políticas", en referencia a Vox.

Todo ello, consciente de que esta "no sería la mejora manera de empezar un camino para un partido que ha visto las consecuencias de intentar engañar a los ciudadanos con peleas internas que han acabado con esta Comunidad en la inestabilidad y con un PP desangrado".

"Veremos si el nuevo PP de Alberto Núñez Feijóo empieza encamándose con Vox en Castilla y León", ha avisado Igea, al tiempo que entiende que, en relación a su propuesta de diálogo, los grupos "se van a comportar de manera uniforme", pero reconoce que "tal y como van las cosas en ciertos partidos nada es descartable".

El procurador electo ha animado a, a partir de este mismo viernes, "trabajar por un gobierno estable y un programa de reformas imprescindibles que no puede prorrogar ni un día más después de estos meses que ha regalado la inusitada convocatoria electoral del candidato del PP". "Es hora se sentarnos a hablar, no de los problemas del PP, sino de los de los de los ciudadanos de Castilla y León", ha incidido.

ENCUENTRO CON LOS EX

Sobre la figura de Fernández Mañueco, Igea ha lamentado que este "no ha comprendido nada de lo que ha pasado en Castilla y León, una Comunidad, ha incidido, que se ha revelado diferente a la de Madrid: "Estas elecciones lo han dejado claro".

Preguntado, al hilo de esta afirmación, sobre los posibles encuentros con los ex --algo que, según la presidenta Isabel Díaz Ayuso no podía ocurrir en Madrid-- Igea ha asegurado que él "no tiene problema" en volver a verse con su ex socio de gobierno y que tiene "la conciencia tranquila".

"Me voy a encontrar con él, no lo va a poder evitar", ha subrayado Igea, quien también ha afeado al presidente en funciones que no se haya puesto directamente en contacto con él de cara a una posible reunión en el marco de sus encuentros con los grupos, algo que, a su juicio, revela "la elegancia y el saber estar" de Mañueco: "Me gustaría que entendiese que tiene que respetar a todos los votantes y comportarse de la misma manera con todos los ciudadanos de la Comunidad".

No ha comprendido nada de lo que ha sucedido en la comunidad.