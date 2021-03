Igea traslada su "respeto y cariño" a María Montero, con quien ha compartido un "sueño político"

VALLADOLID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, de Ciudadanos (Cs), ha trasladado todo su "respeto y cariño" a la procuradora de Cs por Salamanca María Montero, quien este mismo viernes ha anunciado que deja su Grupo Parlamentario aunque no ha renunciado a su acta, por lo que seguirá ocupando escaño en las Cortes de Castilla y León, donde el próximo lunes se debatirá una moción de censura presentada por el PSOE contra el Gobierno de la Junta formado por PP y Cs.

"Todo mi respeto y todo mi cariño para una mujer con la que he compartido un sueño político", ha aseverado Igea a través de su perfil en la red social Twitter, un mensaje que ha acompañado de una fotografía de la procuradora durante una intervención en el hemiciclo de las Cortes.

La reacción de Igea llega una hora después de que, a través de un comunicado remitido a lo medios, Montero Carrasco haya explicado que deja su grupo tras "una profunda reflexión" y en "un ejercicio de honestidad" con las personas que le votaron en mayo de 2019 a las y a las que representa, y cree que esta decisión "es lo mejor para el presente y el futuro de Castilla y León".

"Me voy de un grupo sin liderazgo, en el que no existe el trabajo en equipo, en el que unos pocos deciden por todos y con continuos cambios de opinión respecto de las decisiones políticas, algunas de gran trascendencia respecto del futuro de la comunidad", ha aseverado Montero, quien pasará al grupo No Adscrito de las Cortes regionales.