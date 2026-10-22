El ILC digitaliza y pone a disposición de la sociedad el 'Cancionero leonés' de Miguel Manzano en tributo al musicólogo

El Museo de los Pueblos Leoneses acopge este sábado la presentación del proyecto de digitalización del 'Cancionero leonés' de Miguel Manzano. - ILC

LEÓN, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Leonés de Cultura (ILC) ha digitalizado el 'Cancionero leonés' de Miguel Manzano en tributo al musicólogo para ponerlo a disposición de la sociedad, un proyecto editorial que se presentará este sábado a las 12.30 horas en el Museo de los Pueblos Leoneses.

Este homenaje, al que acudirá parte de la familia de Miguel Manzano, se configura como un acto en el que la Diputación Provincial pretende demostrar públicamente la gratitud de la institución y de toda la sociedad leonesa hacia esta destacada figura de la investigación y la difusión de la música tradicional leonesa.

El tributo se ha querido plasmar en el proyecto de digitalización íntegra de los seis tomos de los que consta el 'Cancionero leonés' que la Diputación editó, en seis tomos, entre 1988 y 1993. Esta vasta recopilación de la música popular de tradición oral de la provincia fue realizada casi en exclusividad por Miguel Manzano en la década de los años ochenta del pasado siglo, a raíz de una beca de investigación convocada por la propia Institución provincial una vez que el también recordado compositor y músico Ángel Barja, que iba a trabajar en esta tarea a la par que Manzano, falleció poco después de comenzar el trabajo.

El 'Cancionero leonés', que ya puede consultarse libremente a través del apartado 'Descargas' de la página web del ILC, constituye una de las más importantes y extensas publicaciones sobre folclore en el ámbito nacional, pues incluye más de 2.000 melodías tradicionales de las distintas comarcas de la provincia, labor gracias a la cual pudieron ser rescatadas del olvido e incorporarse de forma activa al patrimonio cultural.

En el acto de homenaje estarán presentes la viuda del maestro, Encarna Martín, y sus hijas, Delia y Diana, así como representantes de la Diputación leonesa y miembros de la Asociación Reino de León de Amigos del Folklore (Arlafolk), entidad que coordina el evento y que ha producido la exposición en el Museo de los Pueblos junto al Centro de Estudios Benaventanos Ledo del Pozo con el apoyo de las Diputaciones de León y Zamora, y del Ayuntamiento de Benavente.

ACCESO UNIVERSAL A LA OBRA

En el transcurso del evento se detallarán todas las claves del proyecto de digitalización del 'Cancionero leonés', trabajo que permitirá el acceso universal a una obra ya descatalogada en su versión impresa, y hacer factible su consulta a todos los amantes y estudiosos de la música tradicional a lo largo del mundo, según ha informado a Europa Press en un comunicado el ILC.

En concreto, los seis tomos del 'Cancionero leonés' ya están disponibles para su descarga a través de la web del ILC y próximamente también lo estarán en el sitio web de la asociación cultural Arlafolk.

Además de en formato PDF, el ILC y Arlafolk han producido una serie limitada de USB que emulan en su diseño y colores el aspecto de los míticos tomos del 'Cancionero'.

Por último, 'Miguel Manzano: el legado de la tradición', la exposición que arroja luz sobre el inmenso trabajo de recogida de las tonadas tradicionales de la región leonesa, su grabación, transcripción, clasificación y estudio, puede visitarse en la Sala de Exposiciones Temporales del Museo de los Pueblos Leoneses hasta el 30 de octubre, con entrada gratuita en horario de martes a domingo, de 10.00 a 17.00 horas.