El ILC lanza una guía digital con consejos e ideas para vestir la indumentaria tradicional leonesa

Portada de la 'Guía de indumentaria' lanzada por el Instituto Leonés de Cultura. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Leonés de Cultura (ILC), dependiente de la Diputación de León, ha lanzado una pequeña guía digital en torno a la indumentaria tradicional con consejos e ideas que persigue divulgar, entre un público lo más general posible, las notas básicas de esta parte del patrimonio que cada vez cuenta con más seguidores entre la sociedad.

Tras publicar, "con gran éxito", la 'Guía de recursos en torno a la cultura tradicional leonesa', llega esta herramienta centrada específicamente en la indumentaria. La nueva publicación, en formato digital y que se puede descargar en el sitio web del ILC, aúna recursos propios de esta institución.

Entre ellos se encuentran la carpeta didáctica sobre la indumentaria leonesa editada por el Museo de los Pueblos Leoneses, el Tutorial Audiovisual sobre las diferentes partes de la indumentaria tanto masculina como femenina y referencias a centros culturales donde contemplar, directa y físicamente, los trajes regionales, como el Museo de los Pueblos, el Museo de las Tierras de León, el Museo del Traje de Madrid o el Museo de la Indumentaria Tradicional Leonesa.

Además de cómo vestir, la guía contiene indicaciones y consejos sobre lo que se debe evitar a la hora de lucir la indumentaria antigua con el objetivo de que la sociedad trate con el "máximo cuidado y respeto" un aspecto que constituyó parte de la vida de los mayores, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Con textos de Laura Collar, imágenes de Peio García y Javier Miguélez e ilustraciones de Ricardo Escobar, la guía se inicia con unas líneas de presentación, introductorias, en las que se abordan aspectos básicos relacionados con el tema de la indumentaria.

La guía también remite al lector a algunos libros que son referencia en la materia, como el clásico 'Indumentaria tradicional de las comarcas leonesas' de Concha Casado, recientemente reeditado por el ILC junto al servicio de Publicaciones de la ULE; 'Indumentaria tradicional en la montaña leonesa', de Javier Emperador y Carlos Luis Santos o 'Indumentaria tradicional leonesa. El traje de Veguellina de Órbigo', de Carlos Francisco Javier y Javier Emperador.

La 'Guía de indumentaria' puede descargarse en el sitio www.institutoleonesdecultura.es, accediendo a "sedes" y después a "Museo de los Pueblos", donde en "material descargable" están disponibles varios otros recursos en torno a la cultura propia de las diferentes comarcas leonesas.

'PON EL TRAJE DEL PAÍS'.

Por otra parte, el ILC ha lanzado en colaboración con el Ayuntamiento de León la campaña 'Pon el traje del país' para animar a la sociedad a usar la indumentaria tradicional en las ocasiones adecuadas como durante las fiestas de San Froilán, en romerías, fiestas patronales, desfiles de pendones, pastoradas, inauguraciones de eventos o celebraciones de música y folclore popular.

Las diferentes pantallas informativas digitales repartidas por la capital leonesa ya muestran el lema 'Pon el traje del país', con un código QR que remite directamente a la nueva publicación del ILC.