La iluminación navideña de Valladolid seguirá a cargo de Ximénez cuatro años más por 7 millones de euros

Archivo - El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid inaugura la iluminación navideña - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid ha adjudicado a la empresa cordobesa Iluminaciones Ximénez el contrato de servicio de diseño, instalación y mantenimiento de iluminación decorativa para la campaña navideña de la ciudad para los próximos cuatro años (2026-2027; 2027-2028; 2028-2029 y 2029-2030) por un importe de 7.016.984 euros, un 4,8 por ciento menos que el coste previsto en la licitación.

La información se ha publicado en la Plataforma de Contratación del Estado con fecha de adjudicación de este lunes 27 de julio y plazo para la formalización del contrato hasta el próximo 19 de agosto.

Se plantea con una vigencia de cuatro años, a ejecutar entre el 21 de septiembre de 2026 y el 15 de febrero de 2030, con un coste de adjudicación de 5,8 millones de euros más IVA, lo que suma un coste total de 7,02 millones de euros, un 4,8 por ciento menos que los casi 7,4 millones en los que se licitaba.

Aun así, supone un notable incremento con respecto a los 5,1 millones en los que se valoró el contrato que ha estado vigente las últimas cuatro navidades, un 38 por ciento más.

Según la publicación, en el proceso de licitación, en el que se podían presentar ofertas hasta el pasado 12 de junio, se recibió una única propuesta, la de Iluminaciones Ximénez, con sede en Puente Genil (Córdoba).

El plazo de duración del contrato será del 26 de noviembre de 2026 al 7 de enero de 2030, por lo que incluirá las navidades de 2026-2027; 2027-2028; 2028-2029; y 2029-2030.

Debido a que el compromiso incluye la instalación previa y la desinstalación posterior, el plazo de ejecución de las prestaciones del contrato se extenderán desde el 21 de septiembre de 2026 hasta el 15 de febrero de 2030.

INSTALACIÓN A PARTIR DEL 21 DE SEPTIEMBRE

De esta manera, en la próxima campaña se podría comenzar a instalar la iluminación el 21 de septiembre y se inaugurará el jueves 26 de noviembre.

Según recogían los pliegos, se establecían varias zonas de "alta concurrencia" con diseños especiales, entre las que se incluye la calle Santiago, donde el pliego plantea 12 pórticos de iluminación específicamente diseñados para esta ubicación, con un proyecto de sincronización de luz y sonido "original", además de dos unidades de elemento decorativo singular con forma de árbol de hojas de un mínimo de 7 metros de altura.

También está la Plaza Mayor, para la que se prevén 60 unidades e motivo decorativo iluminado específicamente diseñados para esta ubicación, colgado sobre fachada; 550 metros lineales de guirnalda luminosa; un árbol de Navidad con una altura mínima de 28 metros; mientras que para la fachada de la Casa Consistorial se prevén 12 unidades de motivos decorativos iluminados; 43 unidades de cortina efecto carámbano y un arco decorativo.

"SUELO 3D" EN PORTUGALETE

En la plaza de Portugalete se incluye en el contrato con una iluminación formada por varios elementos de suelo 3D, de unas dimensiones mínimas de 5 metros de ancho por 5 de alto, transitables de tal manera que formen un túnel con un mínimo de 84.000 puntos de luz led.

Para otras plazas de la ciudad se recoge como condición seis árboles de Navidad cónicos con una altura mínima de 16,80 metros y 50.000 puntos de luz; ocho más con 8 metros de altura y 7.000 puntos; cuatro con forma de nogal de un mínimo de 5 metros, con 3.000 luces; cinco motivos de 'suelo selfie 3D' con modelos alegóricos de Navidad; y un 'misterio 3D' con un total de 14 figuras de unas dimensiones de entre 3 y 5 metros de altura.

En las áreas de concurrencia ordinaria se prevén 250 unidades de cordón de 180 puntos de luz; 46 arcos decorativos; un total de 450 arcos decorativos con distintas cantidades de puntos de luz y potencia de iluminación; y seis unidades de motivos decorativos.