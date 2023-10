Iñaki Zubizarreta aborda con 160 alumnos sorianos el acoso escolar

SORIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ex jugador de ACB Iñaki Zubizarreta ha abordado este lunes con 160 alumnos de varios centros sorianos el problema del acoso escolar que él mismo sufrió de niño y ha analizado también la importancia de comunicarlo.

La consejera de Educación, Rocío Lucas, ha asistido a la jornada #StopAlBullying, organizada por Tribuna Grupo, que se ha celebrado en el salón de actos del Campus Duques de Soria. Iñaki Zubizarreta ha narrado su historia junto a las claves para prevenir y los medios para que el acoso no suceda en las aulas.

"Es una responsabilidad de todos, impera por desgracia la ley del silencio, se da acoso porque la gente no habla, no comunica y no informa", ha lamentado el ponente. Así, se ha referido a que los casos se suelen dar por "falta de presencia por parte de adultos", como es el caso de patios de colegio o comedores, y ha subrayado que los jóvenes que sufren estos acosos necesitan "un sitio seguro y alguien que los escuche".

Zubizarreta ha reconocido que en la actualidad "hay más herramientas, más consciencia y protocolos más eficaces" para detectar el acoso escolar. La consejera de Educación ha señalado que para la Junta "erradicar el acoso en las aulas es una de las prioridades".

"Es necesario que los centros educativos sean seguros y desde la Junta el compromiso para que el acoso escolar sea cero es firme, desde que se implantó el Plan de Convivencia el índice es menor, pero no nos conformamos, por lo que cada día incidimos en esta cuestión que nos ocupa y preocupa", ha manifestado Lucas.

En este sentido, ha repasado las herramientas de la Junta como el Plan de Atención Psicológica, programa socioeducativo del que forma parte 300 centros, 28 en la provincia de Soria, con cerca de 13.000 alumnos en Castilla y León.

Así, se ha referido al Plan de Formación a los mediadores, para que los propios anuncios denuncien, a los talleres y refuerzo de la figura del coordinador de convivencia, que durante este curso ha aumentado las horas, así como la figura de los orientadores.

El pasado año se detectaron 64 casos de acoso en las aulas de Castilla y León, uno de ellos en Soria y 75 de ciberacoso, dos de ellos en centros sorianos.