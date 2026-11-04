Incautados 130 kilos de boletus recolectados de manera ilegal en Santiago de Tormes (Ávila)

Boletus incautados por los agentes de la Guardia Civil. - SUB GBNO EN ÁVILA

ÁVILA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Ávila ha intervenido cerca de 130 kilogramos de boletus que habían sido recogidas sin autorización pertinente en el entorno de Navasequilla, en el municipio abulense de Santiago de Tormes.

Según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno, durante el dispositivo establecido ante la elevada actividad recolectora propia de la campaña micológica, agentes de la Guardia Civil identificaron a varias personas que transportaban importantes cantidades de boletus.

Los agentes comprobaron que no contaban con los permisos necesarios, por lo que la Guardia Civil formuló seis denuncias por recolectar setas sin permiso así como otra denuncia más al ser transportadas en recipientes que no permiten una adecuada aireación.

En el dispositivo participaron efectivos del de los Puestos de Muñogalindo, El Barco de Ávila y Navarredonda de Gredos, con la colaboración de un celador de Medio Ambiente de la Junta.