El incendio de La Alberca (Salamanca) obliga a confinar el municipio y a evacuar a los turistas

Archivo - Camión de la Agencia de Portección Civil que acoge Centros de Mando en incendios. - EUROPA PRESS - Archivo

SALAMANCA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de la Junta en Salamanca ha decretado el confinamiento preventivo de la población de La Alberca y de las urbanizaciones cercanas al incendio así como la evacuación de los turistas que se encuentran en ella.

Desde la Junta han informado que esta decisión no nace, por el momento, como consecuencia de la "peligrosidad del fuego", sino de "la necesidad por parte de los trabajadores de que haya la menor cantidad de gente ajena al operativo posible en los puntos donde trabajan en la extinción".

Se trata de una reproducción del incendio declarado el día 11 en torno a las 22.00 horas. La cercanía de las llamas al pueblo ha determinado la declaración del Índice de Gravedad 2 poco tiempo después de su detección, como han añadido desde la Junta.

A pesar de la "rápida" actuación del operativo, la difusión del fuego por una zona de pinar ha acelerado las llamas próximas al municipio. El incendio está compuesto por dos flancos, el flanco derecho, que está estabilizado y el flanco izquierdo, "el más peligroso de los dos dada su direccionalidad hacia el pueblo".