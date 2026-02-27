Un incendio arrasa cinco contenedores, calcina un árbol y causa daños en un coche Trobajo del Camino (León)

Un incendio ha arrasado este viernes cinco contenedores, ha calcinado un árbol y ha causado daños en un vehículo en Trobajo del Camino (León) - AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

LEÓN, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un aparatoso incendio se ha registrado este viernes a las 16.30 horas en la localidad leonesa de Trobajo del Camino, concretamente en la isla de contenedores ubicada en la confluencia de las calles Padre Coll y Anunciata, que ha arrasado cinco contenedores, ha calcinado un árbol y ha causa daños en un vehículo.

En el incendio han ardido los cinco contenedores que conforman la isla completa: papel (donde se originó), orgánica, aceite, vidrio y plástico. Además, un árbol cercano ha resultado calcinado y un vehículo estacionado en las inmediaciones ha sufrido daños a consecuencia de las llamas.

Aunque las causas se encuentran en investigación, al parecer, podría tratarse de un acto intencionado. De confirmarse, estaríamos ante un nuevo episodio de vandalismo "absolutamente intolerable" que perjudica directamente a todos los vecinos. A estos hechos se suman los ocho contenedores que ardieron durante las pasadas Navidades, según han informado fuentes del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.

La reposición de los contenedores no es inmediata, supone un elevado coste económico y un perjuicio general para los vecinos. Cada contenedor conlleva un desembolso que ronda los 1.200 o 1.500 euros, según las mismas fuentes, que han recalcado que este tipo de actos no solo generan un daño material y medioambiental importante, sino que afectan de manera directa a la calidad de vida de los ciudadanos.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Policía Local, Policía Nacional y los Bomberos de León, que han actuado con rapidez para sofocar el incendio y garantizar la seguridad en la zona. Asimismo, se ha dado traslado al servicio de limpieza para que, en cuanto sea posible, proceda a la retirada de los restos calcinados.

Se trata de unos hechos ocurridos a plena luz del día, en horario en el que hay tránsito de personas y vehículos, lo que supone aún más riesgo para la seguridad.

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha insistido en que estos comportamientos presuntamente intencionados "no pueden normalizarse ni quedar impunes". "Son actos incívicos que van en detrimento de todos y que suponen un importante coste económico y social", ha añadido.

En este sentido, ha solicitado la colaboración ciudadana y ha pedido a cualquier persona que haya podido ver algo o disponga de información relevante sobre el suceso lo comunique a la Policía para contribuir a la investigación y a la identificación de los posibles responsables. Además, ha señalado que el Ayuntamiento interpondrá la correspondiente denuncia.