El incendio de Cipérez, el más grande de la historia de Salamanca tras arrasar 10.500 hectáreas

Zona calcinada por el incendio forestal, a 16 de agosto de 2025, en Cerezal de Puertas, La Ramajería, Salamanca, Castilla y León (España). - Manuel Ángel Laya - Europa Press

SALAMANCA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio originado en la localidad de San Cristóbal de los Mochuelos, perteneciente al municipio de Cipérez, sería el más grande de la historia de la provincia de Salamanca tras arrasar unas 10.500 hectáreas, por encima de las más de 8.600 hectáreas que quemó el incendio de Monsagro de 2022.

El director técnico del incendio, César Prieto, ha informado este domingo de las hectáreas afectadas por el incendio, en el que actúan cuatro cuadrillas, tres agentes medioambientales, un medio aéreo y tres autobombas.

Asimismo, ha indicado que la situación actual es "favorable", aunque esta tarde se prevén vientos "fuertes" que "pueden complicar" el incendio, cuyo perímetro, "muy grande" se espera poder estabilizar en esta jornada.