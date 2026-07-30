El incendio obliga a suspender la Vuelta Ciclista a Ávila

El pueblo de Casavieja tras el paso del incendio de Burgohondo, a 26 de julio de 2026, en Casavieja, Ávila, Castilla y León (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

ÁVILA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El organizador de la Vuelta Ciclista a Ávila, Deporábula, y el impulsor y patrocinador, la Diputación, han decidido suspender la cita deportiva, que iba a comenzar el viernes 7 de agosto, por la situación generada por el incendio forestal declarado en Burgohondo el pasado 22 de julio.

La institución provincial ha señalado, en un comunicado recogido por Europa Press, que esta edición se cancelará debido al "enorme daño medioambiental, económico, social y emocional" que ha causado en la provincia, y porque, a una semana de su inicio, continúan los trabajos para controlar y extinguir las llamas en el Valle del Alberche, el Valle del Tiétar y Tierra de Pinares.

Además, el diputado de Cultura, Patrimonio, Juventud y Deporte, Javier González, y el presidente de Deporábula, Jesús Rodríguez, han explicado que el trazado que se había proyectado, especialmente la segunda etapa entre Arenas de San Pedro y Sotillo de la Adrada, y la tercera, con salida en El Barraco, atravesaba "muchas localidades" afectadas por el fuego.

La organización y el principal patrocinador de la ronda abulense también han enviado su apoyo a las personas damnificadas por la catástrofe, así como su agradecimiento a aquellos que han luchado contra el fuego y contribuirán a ala recuperación de la zona.